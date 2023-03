Festa della donna a Palazzo Mosti: tra letteratura e politica contro la violenza di genere – VIDEO (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Giornata di riflessione e condivisione questa mattina a Palazzo Mosti sul tema della parità di genere. Nel giorno dedicato alle donne, il Comune di Benevento con la Consulta delle donne, presieduta da Angela De Nisco, e il mondo delle associazioni si sono confrontati sul tema della parità di genere grazie all’arte letteraria. Nella casa comunale, infatti, è stata citata la produzione poetica e narrativa che ha avuto come protagoniste donne che hanno lottato per la conquista della parità e per la libertà. L’assemblea, presieduta dal presidente del Consiglio Comunale Renato Parente, e dal vice sindaco Francesco De Pierro ha visto la partecipazione degli assessori Molly Chiusolo, Maria Carmela Serluca, Antonella Tartaglia Polcini, ma anche dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Giornata di riflessione e condivisione questa mattina asul temaparità di. Nel giorno dedicato alle donne, il Comune di Benevento con la Consulta delle donne, presieduta da Angela De Nisco, e il mondo delle associazioni si sono confrontati sul temaparità digrazie all’arte letteraria. Nella casa comunale, infatti, è stata citata la produzione poetica e narrativa che ha avuto come protagoniste donne che hanno lottato per la conquistaparità e per la libertà. L’assemblea, presieduta dal presidente del Consiglio Comunale Renato Parente, e dal vice sindaco Francesco De Pierro ha visto la partecipazione degli assessori Molly Chiusolo, Maria Carmela Serluca, Antonella Tartaglia Polcini, ma anche dei ...

