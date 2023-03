Festa della donna 2023: Angelina Jolie e Guerlain sostengono le apicoltrici maya in Messico (Di mercoledì 8 marzo 2023) La natura è madre. E, di conseguenza, è anche donna. Dunque, quale giorno migliore dell’8 marzo per celebrarla? Non è un caso che Guerlain abbia scelto proprio questa data simbolica per inaugurare, insieme alla sua musa Angelina Jolie, una nuova fase del programma Guerlain Women for Bees in Messico. Obiettivo: sostenere le tradizioni apistiche delle donne maya e proteggere l’ape Melipona. Del resto, quella tra le donne e la natura è una vera e propria affinità elettiva. Chi meglio di loro potrebbe custodirne e tutelarne i segreti. È, infatti, a queste che Guerlain chiede di essere fautrici del cambiamento ai fini della conservazione delle piccole operaie. Guerlain tutela l’ape Melipona in Messico L’ape ... Leggi su amica (Di mercoledì 8 marzo 2023) La natura è madre. E, di conseguenza, è anche. Dunque, quale giorno migliore dell’8 marzo per celebrarla? Non è un caso cheabbia scelto proprio questa data simbolica per inaugurare, insieme alla sua musa, una nuova fase del programmaWomen for Bees in. Obiettivo: sostenere le tradizioni apistiche delle donnee proteggere l’ape Melipona. Del resto, quella tra le donne e la natura è una vera e propria affinità elettiva. Chi meglio di loro potrebbe custodirne e tutelarne i segreti. È, infatti, a queste chechiede di essere fautrici del cambiamento ai finiconservazione delle piccole operaie.tutela l’ape Melipona inL’ape ...

