Festa della donna 2023 a Roma e nel Lazio, cosa fare l’8 marzo: eventi in programma (Di mercoledì 8 marzo 2023) Festa della donna a Roma cosa fare e come festeggiare con le amiche? Serata di baldoria con strip e spogliarello o una tranquilla serata al ristorante o in pizzeria? La Festa della donna 2023 a Roma e nel Lazio Noi abbiamo selezionato per voi gli eventi in città in programma l’8 marzo e vi consiglia i locali più carini per festeggiare alla grande questa ricorrenza. A Roma, in occasione della Festa della donna 2023 c’è davvero l’imbarazzo della scelta per organizzare un’uscita con le tue amiche e prendersi così una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023)e come festeggiare con le amiche? Serata di baldoria con strip e spogliarello o una tranquilla serata al ristorante o in pizzeria? Lae nelNoi abbiamo selezionato per voi gliin città inl’8e vi consiglia i locali più carini per festeggiare alla grande questa ricorrenza. A, in occasionec’è davvero l’imbarazzoscelta per organizzare un’uscita con le tue amiche e prendersi così una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Altro che festa, guardate le immagini dell’inchiesta di #Fanpage sulle #PrimariePd in #Campania. Bel clima di festa… - vaticannews_it : L' #arte racconta la santità femminile. Le visite guidate ai #MuseiVaticani in occasione della… - GrandeFratello : 1 MARZO = Festa della liberazione per alcuni ex Vipponi ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta con… - ClaireLucy99 : RT @MILKUVVAY: bellissima la festa della donna eh, però invece che regalarci le mimose o farci entrare gratis nei locali che ne direste di… - musicland : SOUNDBOOK SPECIALE Festa della Donna -