Ferrari Purosangue | su strada e neve col V12 a ruote alte

su strada e su neve. La ruote alte di Maranello si candida a fuoriclasse assoluta , per stile , dinamica e nobiltà del suo V12 da 725 cavalli . Una vettura unica, non catalogabile ...Tuttavia, il BMW X6 M modificato mostrato in foto dispone di un pacchetto leggermente meno potente, ma con abbastanza grinta per superare i Lamborghini Urus,e Aston Martin DBX707. ...Di quale auto stiamo parlando Della! In questo caso, John ha optato per una carrozzeria di colore rosso sgargiante, con cerchi in lega tendenti all'oro e vetri completamente ...

Ferrari Purosangue con la targa di prova Drake-01

In un certo senso, l’ultima nata in casa Ferrari è un inno a quella metamorfosi – fatta di nuove tecnologie propulsive e, soprattutto, modelli eterogenei come non mai – che sta vivendo il marchio e di ...I SUV supersportivi. Ci sono fior di Gran turismo o fastback dal carattere sportivo. E poi - soltanto poi - c’è Purosangue. Vi rovino la sorpresa: come lei, nessuna mai. Dite di no Leggete e ...