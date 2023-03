Ferrari Purosangue, la prima quattro porte di Maranello (Di mercoledì 8 marzo 2023) E' piu' alta, con quattro porte e quattro comodi posti ed ha anche un bagagliaio modulabile. E' la Ferrari che non ti aspetti, la Purosangue, che si guida come ogni altra Ferrari e che ha un comfort ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) E' piu' alta, concomodi posti ed ha anche un bagagliaio modulabile. E' lache non ti aspetti, la, che si guida come ogni altrae che ha un comfort ...

Ferrari Purosangue, la prima quattro porte di Maranello E' piu' alta, con quattro porte e quattro comodi posti ed ha anche un bagagliaio modulabile. E' la Ferrari che non ti aspetti, la Purosangue, che si guida come ogni altra Ferrari e che ha un comfort che finora era sconosciuto per un auto sportiva del Cavallino Rampante grazie anche all'introduzione ... Ferrari Purosangue: motore, prestazioni, dotazione, Ferrari Purosangue è un possente SUV spinto da un motore V12 aspirato da oltre 700 CV. Rappresenta il debutto del Marchio del Cavallino Rampante nel segmento delle Sport Utility Vehicle , la nuova ... Ferrari Purosangue e le sospensioni attive - FormulaPassion Ferrari Purosangue ha aperto le porte del mondo delle vetture a ruote per il Cavallino Rampante. Il primo SUV di Maranello è innovativo sotto diversi punti di vista e al di là del V12 che lo rende a ...