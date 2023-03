Ferrari Purosangue - A qualcuno piace alta - VIDEO

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Sarà esclusivissima. Non ne costruiranno più del 20% del totale della produzione: averla sarà per pochi sfrontatissimi appassionati. Gente che dopo averla provata non potrà più volere altro che qualcosa del genere: un'auto poderosa, pratica, velocissima e illuminante. Lanon gioca altre carte se non quella di essere una, quindi un'auto che al netto di questo suo essere usabile tutti i giorni fodera di grazia (design) e competenza (telaio) l'ambizione di voler essere prima di tutto una supercar, nella fattispecie la prima rialzata della storia. Mentre alla concorrenza non resta che prendere appunti. Niente sconti sulla tecnica, quindi, che qui è al top: V12, trazione integrale con retrotreno transaxle, ruote posteriori sterzanti, elettronica da Rossa e un segreto meraviglioso nelle sospensioni attive Tasv, a ...

su strada e su neve. La ruote alte di Maranello si candida a fuoriclasse assoluta , per stile , dinamica e nobiltà del suo V12 da 725 cavalli . Una vettura unica, non catalogabile ...Tuttavia, il BMW X6 M modificato mostrato in foto dispone di un pacchetto leggermente meno potente, ma con abbastanza grinta per superare i Lamborghini Urus,e Aston Martin DBX707. ...Di quale auto stiamo parlando Della! In questo caso, John ha optato per una carrozzeria di colore rosso sgargiante, con cerchi in lega tendenti all'oro e vetri completamente ...

Ferrari Purosangue con la targa di prova Drake-01 [Foto Spia] - News Automoto.it

In un certo senso, l’ultima nata in casa Ferrari è un inno a quella metamorfosi – fatta di nuove tecnologie propulsive e, soprattutto, modelli eterogenei come non mai – che sta vivendo il marchio e di ...I SUV supersportivi. Ci sono fior di Gran turismo o fastback dal carattere sportivo. E poi - soltanto poi - c’è Purosangue. Vi rovino la sorpresa: come lei, nessuna mai. Dite di no Leggete e ...