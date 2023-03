Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Femminicidio: 103 casi nel 2022, da inizio anno altre 18 vittime #femminicidio -

Rispetto a questi dati, però, vanno aggiunti gli ultimi due casi: quello dell'anziana uccisa dal marito a Trieste il 6 marzo e ilavvenuto a Rosarno (Reggio Calabria), proprio l'8 marzo .- - > Leggi Anchecasi nel 2022, da inizio anno altre 20 vittime L'uomo fermato nelle campagne di Rosarno Sul posto è intervenuta la polizia. Gli investigatori si sono subito messi ...... cresce la violenza sulle donne: unogni 70 ore Secondo i dati elaborati dal ... Sono statigli omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o ex, 34 da un genitore o da un ...

Femminicidio: 103 casi nel 2022, da inizio anno altre 20 vittime TGCOM

I casi di Femminicidio nel 2022 sono stati 103, 61 dei quali avvenuti per mano del partner o ex, 34 da un genitore o da un figlio. Sono le cifre della strage ricordate in un'analisi realizzata in occa ...Sono 125 le donne uccise nel 2022, il 95% maggiorenni e il 78% italiane. Sono stati 103 gli omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o ex, 34 da un genitore o da un figlio. (ANSA) ...