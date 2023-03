Fedez, la verità sul farmaco assunto: “Terribile effetto rebound” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Si è detto di tutto su Fedez in questi giorni, ma adesso è il diretto interessato a parlare. In molti si sono preoccupati per il suo stato di salute in quanto è apparso in video con una forte balbuzie e diversi tic nervosi. La maggior parte dei media l’ha ricollegato ad uno stress nervoso dovuto dalla crisi con Chiara Ferragni. Tuttavia, niente di più falso. Il rapper è ritornato sui social e ha spiegato di stare male per colpa di un farmaco assunto dopo l’intervento al tumore. Fedez: il drammatico racconto sul suo stato di salute È lo stesso Fedez a raccontare cosa gli è successo nelle ultime settimane. A quanto pare gli eventi di Sanremo non c’entrano affatto, così come la crisi con Chiara Ferragni che non sarebbe mai esistita. La verità riguarda un farmaco che gli ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Si è detto di tutto suin questi giorni, ma adesso è il diretto interessato a parlare. In molti si sono preoccupati per il suo stato di salute in quanto è apparso in video con una forte balbuzie e diversi tic nervosi. La maggior parte dei media l’ha ricollegato ad uno stress nervoso dovuto dalla crisi con Chiara Ferragni. Tuttavia, niente di più falso. Il rapper è ritornato sui social e ha spiegato di stare male per colpa di undopo l’intervento al tumore.: il drammatico racconto sul suo stato di salute È lo stessoa raccontare cosa gli è successo nelle ultime settimane. A quanto pare gli eventi di Sanremo non c’entrano affatto, così come la crisi con Chiara Ferragni che non sarebbe mai esistita. Lariguarda unche gli ...

