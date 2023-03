Fedez, critiche per le sue stories su Instagram: “L’antidepressivo non è una scorciatoia, come lascia intendere superficialmente” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le ultime rivelazioni di Fedez sulle sue condizioni mentali hanno spaccato a metà il suo pubblico e aperto un dibattito senza precedenti. Roberta Marchetti, su Today, ha pubblicato un’aspra critica nei confronti del rapper accusandolo in sostanza di essere stato troppo superficiale quando ha deciso di affidarsi ai social per raccontare la sua storia. Le L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le ultime rivelazioni disulle sue condizioni mentali hanno spaccato a metà il suo pubblico e aperto un dibattito senza precedenti. Roberta Marchetti, su Today, ha pubblicato un’aspra critica nei confronti del rapper accusandolo in sostanza di essere stato troppo superficiale quando ha deciso di affidarsi ai social per raccontare la sua storia. Le L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... domenicopuntop : Ma il nesso con quello che ha combinato a Sanremo e tutta questa narrazione sui farmaci, sul balbettìo etc quale sa… - lukexcherry : RT @7princ_8: -tu lo sia anche quando le cose vanno male e ci sono situazioni critiche come in questo caso. E oggi Fedez sta facendo bene,… - trendly41 : @chasingthestars Diciamo che nell'ultimo anno la fatta fuori dal vaso, metteva bocca su qualsiasi argomento pur non… - Maryss84 : Aspettando la Lucarelli con l'ennesimo spiegone su come divulgare certi messaggi, già immagino le critiche ai conte… - chiaschi : Scusate non mo convince molto il tutto.... A San Remo stava bene. A #MuschioSelvaggio anche. Poi perché sua moglie… -