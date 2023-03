Fedez, critiche dopo le sue parole: “Non ce lo deve dire lui quando serve l’antidepressivo” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Personaggi tv. Non è proprio un periodo facile per Fedez. Il rapper milanese ha fatto sapere che la sua assenza dai social è dovuta ad alcuni problemi di salute legati alla sospensione di alcuni psicofarmaci assunti dopo l’intervento per il tumore e per uno stato depressivo, che stringe come in una morsa l’artista. Manco a dirlo: le sue parole hanno accesso un dibattito. Qualcuno ha assunto una posizione critica nei confronti delle parole del marito di Chiara Ferragni. Tra i tanti, Roberta Marchetti, che su “Today” ha analizzato punto per punto lo sfogo di Fedez. leggi anche: Fedez rompe il silenzio, il duro sfogo social: “È colpa degli psicofarmaci” leggi anche: Fedez, commenti choc dopo il suo ritorno sui social “Di salute mentale ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 8 marzo 2023) Personaggi tv. Non è proprio un periodo facile per. Il rapper milanese ha fatto sapere che la sua assenza dai social è dovuta ad alcuni problemi di salute legati alla sospensione di alcuni psicofarmaci assuntil’intervento per il tumore e per uno stato depressivo, che stringe come in una morsa l’artista. Manco a dirlo: le suehanno accesso un dibattito. Qualcuno ha assunto una posizione critica nei confronti delledel marito di Chiara Ferragni. Tra i tanti, Roberta Marchetti, che su “Today” ha analizzato punto per punto lo sfogo di. leggi anche:rompe il silenzio, il duro sfogo social: “È colpa degli psicofarmaci” leggi anche:, commenti chocil suo ritorno sui social “Di salute mentale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... domenicopuntop : Ma il nesso con quello che ha combinato a Sanremo e tutta questa narrazione sui farmaci, sul balbettìo etc quale sa… - lukexcherry : RT @7princ_8: -tu lo sia anche quando le cose vanno male e ci sono situazioni critiche come in questo caso. E oggi Fedez sta facendo bene,… - trendly41 : @chasingthestars Diciamo che nell'ultimo anno la fatta fuori dal vaso, metteva bocca su qualsiasi argomento pur non… - Maryss84 : Aspettando la Lucarelli con l'ennesimo spiegone su come divulgare certi messaggi, già immagino le critiche ai conte… - chiaschi : Scusate non mo convince molto il tutto.... A San Remo stava bene. A #MuschioSelvaggio anche. Poi perché sua moglie… -