Federico Nicotera e Carola Carpanelli in hotel dopo la scelta | gli spoiler

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ladiè stata la più seguita da diversi anni a questa parte. Intorno al tronista di Uomini e Donne si è creato tantissimo hype, soprattutto per l’evidente legame che ha creato con la sua corteggiatrice, ora ufficialmente fidanzata. Grande attesa ha contraddistinto il trono dell’ingegnere aeronautico, che fin da subito ha manifestato un evidente interesse in più per la sua giovane corteggiatrice. In tantissimi sono rimasti con il fiato sospeso ieri, durante la registrazione di Uomini e Donne e altrettanti hanno poi festeggiato non appena sono state divulgate le prime notizie. Ma oggi scopriamo addirittura che cosa è successo. Leggi anche: Come partecipare a Uomini e Donnee ...