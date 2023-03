Federico II, 600 studenti da 87 atenei di tutto il mondo a Napoli nel giorno dedicato alla ricerca (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ottantasette atenei e centri di ricerca da ogni parte del mondo, 14 Paesi, 2 continenti e 30.000 studenti, oltre 600 solo nell’aula Ciliberto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, tutti insieme per intraprendere l’infinito viaggio della ricerca scientifica, tutti insieme per l’Unistem Day 2023. Venerdì 10 marzo 2023, l’Università degli Studi di Napoli Federico II partecipa, infatti, come di consueto, all’evento divulgativo, alla sua quindicesima edizione, che vuole parlare con i giovani di ricerca scientifica e promuovere una visione matura e consapevole dell’importanza dell’innovazione. L’appuntamento è nel Complesso federiciano di Monte Sant’Angelo dalle 9 alle 13.30.Australia, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ottantasettee centri dida ogni parte del, 14 Paesi, 2 continenti e 30.000, oltre 600 solo nell’aula Ciliberto dell’Università degli Studi diII, tutti insieme per intraprendere l’infinito viaggio dellascientifica, tutti insieme per l’Unistem Day 2023. Venerdì 10 marzo 2023, l’Università degli Studi diII partecipa, infatti, come di consueto, all’evento divulgativo,sua quindicesima edizione, che vuole parlare con i giovani discientifica e promuovere una visione matura e consapevole dell’importanza dell’innovazione. L’appuntamento è nel Complesso federiciano di Monte Sant’Angelo dalle 9 alle 13.30.Australia, ...

