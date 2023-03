Fassina: “Schlein segretaria Pd? Conte non perderà voti. C’è un’enfasi eccessiva sullo spostamento dei dem a sinistra” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd? È un risultato potenzialmente positivo, perché facilita le relazioni col M5s e costringe Conte a ritrovare un po’ di più un rapporto con le fasce popolari che il Pd non intercetta da tempo. Ma il M5s non rischia assolutamente di perdere voti, mi pare che ci sia un’enfasi eccessiva sullo spostamento a sinistra del Pd. È facile raccontarla così, ma in realtà sulle questioni fondamentali l’asse del Pd rimane sempre lo stesso”. Sono le parole di Stefano Fassina che, ospite della trasmissione L’imprenditore e gli altri, su Cusano Italia Tv, smorza un po’ gli entusiasmi per l’elezione di Elly Schlen a segretaria del Pd, sottolineando: “La questione fondamentale per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Vittoria di Ellyalle primarie del Pd? È un risultato potenzialmente positivo, perché facilita le relazioni col M5s e costringea ritrovare un po’ di più un rapporto con le fasce popolari che il Pd non intercetta da tempo. Ma il M5s non rischia assolutamente di perdere, mi pare che ci siadel Pd. È facile raccontarla così, ma in realtà sulle questioni fondamentali l’asse del Pd rimane sempre lo stesso”. Sono le parole di Stefanoche, ospite della trasmissione L’imprenditore e gli altri, su Cusano Italia Tv, smorza un po’ gli entusiasmi per l’elezione di Elly Schlen adel Pd, sottolineando: “La questione fondamentale per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Fassina: “Schlein segretaria Pd? Conte non perderà voti. C’è un’enfasi eccessiva sullo spostamento dei dem a sinist… - ignatzthemouse : @iris_versari @GenCar5 @ellyesse o Migliore, o Sciilipoti, De Gregorioo, Fassina. Insomma, non cerco santi ma un b… - CREANTO7 : @antoniopolito1 La 'Speranza' è che la #SCHLEINsegretaria non sia come @matteorenzi che quotidianamente insultava l… - il_cappellini : I sostenitori di Schlein dovrebbero vedere bene il rischio di replicare il medesimo schema da sinistra, magari con… -