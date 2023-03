Farmaco anti - diabete venduto senza ricetta e usato per dimagrire: allerta Aifa sulle scorte. 'Carenze per tutto il 2023' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Suona l'allarme in Italia per il possibile esaurimento delle scorte del Farmaco anti - diabete Semaglutide (o Ozempic), sempre più utilizzato - fuori indicazione - da chi vuole intreprendere una dieta ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Suona l'allarme in Italia per il possibile esaurimento delledelSemaglutide (o Ozempic), sempre più utilizzato - fuori indicazione - da chi vuole intreprendere una dieta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsalute : Scarseggia in Italia il farmaco anti-diabete semaglutide, usato anche per dimagrire - gazzettaparma : Scarseggia in Italia il farmaco anti-diabete semaglutide, usato anche per dimagrire - blastiko : @Corriere La vittoria per i 'no-farmaco-anti-covid' sarà quando Speranza & co. andranno in galera - Pixty3 : @stallicubi #Covid19/#TruffaVirus*/#EsercitazioneMilitareInDiretta [#ivermectina=farmaco anti-parassitario]… - infoitsalute : Carenza di un farmaco anti-diabete, l’allerta AIFA: “potrebbe continuare tutto l’anno” -