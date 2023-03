Farmaci antifrattura non causano danni alla bocca, prime linee guida dentisti (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Quasi 5 milioni di italiani soffrono di osteoporosi, in 2 casi su 3 sono donne, e ogni anno vanno incontro a circa 600mila fratture ossee, spesso seguite da perdita di autonomia e ospedalizzazioni, per un costo di quasi 10 miliardi. Tuttavia, questa patologia è sotto diagnosticata e sottotrattata: l’80% riceve cure inadeguate e 1 paziente su 2 abbandona le terapia per timore di possibili effetti collaterali, tra cui il danno alle ossa mascellari. Ma cure per ossa fragili e gengive sane possono andare d’accordo. A fare chiarezza, rassicurando i pazienti, sono le prime linee guida sull’utilizzo dei Farmaci antifratturativi nei pazienti con parodontite, messe a punto dalla Società italiana di parodontologia ed implantologia (Siidp) e dalla Società italiana ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Quasi 5 milioni di italiani soffrono di osteoporosi, in 2 casi su 3 sono donne, e ogni anno vanno incontro a circa 600mila fratture ossee, spesso seguite da perdita di autonomia e ospedalizzazioni, per un costo di quasi 10 miliardi. Tuttavia, questa patologia è sotto diagnosticata e sottotrattata: l’80% riceve cure inadeguate e 1 paziente su 2 abbandona le terapia per timore di possibili effetti collaterali, tra cui il danno alle ossa mascellari. Ma cure per ossa fragili e gengive sane possono andare d’accordo. A fare chiarezza, rassicurando i pazienti, sono lesull’utilizzo deitivi nei pazienti con parodontite, messe a punto dSocietà italiana di parodontologia ed implantologia (Siidp) e dSocietà italiana ...

