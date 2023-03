Fare un curriculum falso è reato: si rischiano pene molto severe (Di mercoledì 8 marzo 2023) Scrivere falsità nel curriculum vitae è un’infrazione punita in modo molto duro, ecco cosa è previsto dalla Legge in questi casi. Nella vita di ciascuno arriva il mondo di compilare il curriculum vitae per cercare lavoro. La tentazione di scrivere qualche bugia per renderlo più ricco è forte, ma bisognerebbe resistere. Le conseguenze infatti non sono da sottovalutare. Ecco cosa succede quando si scrivono falsità. Mentire nel curriculum: ecco cosa accade -ILoveTrading.itPreparare un curriculum vitae efficace e interessante richiede tempo per selezionare le esperienze più significative e i corsi degni di nota. Sul web abbondano i consigli su come redigerne uno perfetto per ottenere il lavoro dei sogni. Di certo, però, tra i suggerimenti non c’è mai quello di essere poco sinceri con l’intervistatore. ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 8 marzo 2023) Scrivere falsità nelvitae è un’infrazione punita in mododuro, ecco cosa è previsto dalla Legge in questi casi. Nella vita di ciascuno arriva il mondo di compilare ilvitae per cercare lavoro. La tentazione di scrivere qualche bugia per renderlo più ricco è forte, ma bisognerebbe resistere. Le conseguenze infatti non sono da sottovalutare. Ecco cosa succede quando si scrivono falsità. Mentire nel: ecco cosa accade -ILoveTrading.itPreparare unvitae efficace e interessante richiede tempo per selezionare le esperienze più significative e i corsi degni di nota. Sul web abbondano i consigli su come redigerne uno perfetto per ottenere il lavoro dei sogni. Di certo, però, tra i suggerimenti non c’è mai quello di essere poco sinceri con l’intervistatore. ...

