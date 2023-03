False attestazioni per reddito cittadinanza, scoperti cinque casi nel napoletano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza tra il gennaio del 2020 e l’ottobre dell’anno successivo: per questo motivo gli uomini del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente per l’importo di 88.697,41 euro, emesso dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura torrese, nei confronti di cinque persone di nazionalità romena. I cinque, tutti residenti a Castellammare di Stabia, avrebbero percepito indebitamente il beneficio per 22 mesi per un ammontare complessivo pari all’importo oggetto del sequestro. In particolare, in base a quanto ricostruito dall’ufficio Inps stabiese, gli indagati avrebbero dichiarato, contrariamente al vero, di essere residenti in Italia da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbero percepito indebitamente ilditra il gennaio del 2020 e l’ottobre dell’anno successivo: per questo motivo gli uomini del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente per l’importo di 88.697,41 euro, emesso dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura torrese, nei confronti dipersone di nazionalità romena. I, tutti residenti a Castellammare di Stabia, avrebbero percepito indebitamente il beneficio per 22 mesi per un ammontare complessivo pari all’importo oggetto del sequestro. In particolare, in base a quanto ricostruito dall’ufficio Inps stabiese, gli indagati avrebbero dichiarato, contrariamente al vero, di essere residenti in Italia da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - False attestazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, 5 rumeni nei guai LEGGI LA NE… - ledicoladelsud : False attestazioni per il Reddito di cittadinanza: in 220 segnalati nel Tarantino. Chiesto sequestro da 1,9 mln – V… - IdillioPozzi : 3) il Sig.Fico ...la Prealpina di Varese 9 e 10.4.2022: 'Varese furbetti del Reddito, buco di mezzo milione, 87 ext… - cronachelucane : CELANO, FALSE ATTESTAZIONI ALLE DOGANE - Un 58enne marsicano sconterà 8 mesi dopo il passaggio in giudicato della c… - EcoAltoMolise : False attestazioni all’Agenzia delle Dogane, otto mesi di reclusione per un abruzzese -