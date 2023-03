"Fai gli auguri a Giorgia": Lucci insegue la Schlein, ecco come risponde lei | Video (Di mercoledì 8 marzo 2023) In occasione dell'8 marzo, l'inviato di Striscia la Notizia Enrico Lucci ha inseguito la neo segretaria del Partito democratico Elly Schlein e le ha chiesto di salutare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel giorno dedicato alle donne. La leader dei dem, però, è riuscita a trovare una sorta di scorciatoia pur di non rivolgersi direttamente alla numero uno di Fratelli d'Italia. "In nome della sorellanza tra donne, li fa gli auguri a Giorgia Meloni?", le ha chiesto Lucci rincorrendola. "Viva la sorellanza", ha risposto lei, senza fare alcun riferimento al premier. A quel punto allora l'inviato del tg satirico di Canale 5 l'ha incalzata: "Evviva Giorgia Meloni, mandale un bacio e dille tanti auguri". "Questo è un giorno di lotta, non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) In occasione dell'8 marzo, l'inviato di Striscia la Notizia Enricoha inseguito la neo segretaria del Partito democratico Ellye le ha chiesto di salutare il Presidente del ConsiglioMeloni nel giorno dedicato alle donne. La leader dei dem, però, è riuscita a trovare una sorta di scorciatoia pur di non rivolgersi direttamente alla numero uno di Fratelli d'Italia. "In nome della sorellanza tra donne, li fa gliMeloni?", le ha chiestorincorrendola. "Viva la sorellanza", ha risposto lei, senza fare alcun riferimento al premier. A quel punto allora l'inviato del tg satirico di Canale 5 l'ha incalzata: "EvvivaMeloni, mandale un bacio e dille tanti". "Questo è un giorno di lotta, non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabrieligm : La follia delle #primarie aperte del pd: gli iscritti al partito votano un candidato che viene bocciato dai non isc… - borghi_claudio : @ChildOfKarn Ohhh allora da domani fermiamo tutta la circolazione delle auto. Si sa mai che poi fai un'incidente e… - aur24 : RT @graziellalella1: Ovviamente parla di Nikita 'Se sei costruita prima o poi uno scivolone lo fai'. Pensa al tuo scivolone del Vangate.?? S… - DocRiserva : RT @LeonardoPanetta: Nell’epoca woke anche l’8marzo diventa scivolosissimo, perché se fai gli auguri alle donne, devi ricordarti anche le d… - ftyanez : 'Il lavoro è come un bastone, ha due estremità: per la gente fai le cose per bene, per gli stupidi fai solo finta.… -