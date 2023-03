Facebook vuole riportare i messaggi in-app dopo 9 anni (Di mercoledì 8 marzo 2023) La decisione di reinserire Messenger all'interno della piattaforma deriva da un tentativo di competere con alcune funzioni di TikTok Leggi su wired (Di mercoledì 8 marzo 2023) La decisione di reinserire Messenger all'interno della piattaforma deriva da un tentativo di competere con alcune funzioni di TikTok

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Meloni 2 gg fa ha scritto che per le emissioni l’Italia chiede la neutralità tecnologica. Quindi emissioni zero ma… - MarianoGiustino : Attenzione! A tutti gli operatori dell'informazione. #Facebook non vuole che io denunci i crimini contro l'umanità… - Mortisia17 : RT @terryvale: EnpaFaenza CHI VUOLE STACCIATELLA NELLA SUA VITA PER SEMPRE? Stracciatella è l'unica dei tre fratelli chiamati con 'gusti di… - MicheleCinotti1 : RT @terryvale: EnpaFaenza CHI VUOLE STACCIATELLA NELLA SUA VITA PER SEMPRE? Stracciatella è l'unica dei tre fratelli chiamati con 'gusti di… - 62roli : RT @CottarelliCPI: Meloni 2 gg fa ha scritto che per le emissioni l’Italia chiede la neutralità tecnologica. Quindi emissioni zero ma liber… -