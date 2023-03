“Facciamo solo una notte, ma tu devi fare una cosa…”. GF Vip, lui gliel’ha detto chiaro (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ci risiamo, Oriana Marzoli non è neanche riuscita a godersi a pieno la serata che l’ha incoronata come la prima finalista di questo GF Vip 7 a causa delle sue problematiche nella liaison con Daniele Dal Moro. La venezuelana sperava di dormire insieme a lui, che l’ha ancora una volta silurata. Poi lo sfogo e le lacrime. Non riesce seriamente a comprendere il perché di questo costante rifiuto da parte di Daniele Dal Moro e nemmeno il resto dei compagni d’avventura. Sul web gli utenti continuano a dubitare dell’eterosessualità del 32enne. Altri invece pensano che non sia interessato a Oriana Marzoli e la calcoli solo per il GF Vip 7. GF Vip, Daniele e Oriana: ancora loro “Quando torno a dormire con te? No. Quando abbiamo dormito insieme, una volta? Massimo due. Tre? Non è vero, due mi ricordo, ma non c’è stata una terza. A San Valentino? Non abbiamo dormito ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ci risiamo, Oriana Marzoli non è neanche riuscita a godersi a pieno la serata che l’ha incoronata come la prima finalista di questo GF Vip 7 a causa delle sue problematiche nella liaison con Daniele Dal Moro. La venezuelana sperava di dormire insieme a lui, che l’ha ancora una volta silurata. Poi lo sfogo e le lacrime. Non riesce seriamente a comprendere il perché di questo costante rifiuto da parte di Daniele Dal Moro e nemmeno il resto dei compagni d’avventura. Sul web gli utenti continuano a dubitare dell’eterosessualità del 32enne. Altri invece pensano che non sia interessato a Oriana Marzoli e la calcoliper il GF Vip 7. GF Vip, Daniele e Oriana: ancora loro “Quando torno a dormire con te? No. Quando abbiamo dormito insieme, una volta? Massimo due. Tre? Non è vero, due mi ricordo, ma non c’è stata una terza. A San Valentino? Non abbiamo dormito ...

