Facchinetti un mese dopo la rapina in villa | “Ho capito la differenza tra paura e terrore | ora mi serve tempo”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Bergamo. “Ciò che è successo ha fatto conoscere a me e la mia famiglia la grandetra lae il: lapassa, ilno. Non sono la stessa cosa”. Così Roby, voce e anima dei Pooh, a ormai une qualche giorno di distanza dallasubita nella suaa Bergamo. Il ricordo e le ferite sono ancora fresche: “Esperienze così ti lasciano questo tipo di eredità. Ci affidiamo al, piano piano passerà”. Le indagini sono in corso. Quella sera (domenica 29 gennaio, ndr) il cantante dei Pooh era in compagnia della moglie Giovanna e del figlio Roberto. Minacciati con delle pistole dai banditi hanno dovuto consegnare loro gioielli, orologi e denaro. Il bottino, secondo le ...

Dopo la sfuriata sulle rapine in Italia, il conduttore TV spiega la sua decisione di trasferirsi in Ticino: «La gente teme Napoli, ma Milano è peggio: mia moglie ha scelto Lugano ed è felice» ...Dopo la rapina a mano armata nella villa del padre Roby, il figlio del componente dei Pooh è un fiume in piena: «Me ne sono andato, i politici fanno solo propaganda: in Italia non posso difendere la m ...