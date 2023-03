Fabrizio Corona si scaglia contro Francesca Fagnani per l’intervista a Giacomo Urtis: “Tv fatta male, è cabaret” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Fabrizio Corona contro Francesca Fagnani per l’intervista a Giacomo Urtis L’ex paparazzo Fabrizio Corona si scaglia contro la giornalista Francesca Fagnani dopo l’intervista a Giacomo Urtis andata in onda a Belve, il programma di Rai 2 trasmesso nella prima serata di martedì 7 marzo. Durante il faccia a faccia, infatti, Urtis ha confessato di essersi invaghito di Fabrizio Corona, aggiungendo che tra loro in passato c’è “stata intimità”. Dichiarazioni che non sono andate giù all’ex paparazzo, che sul suo profilo Instagram ha attaccato ... Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023)perL’ex paparazzosila giornalistadopoandata in onda a Belve, il programma di Rai 2 trasmesso nella prima serata di martedì 7 marzo. Durante il faccia a faccia, infatti,ha confessato di essersi invaghito di, aggiungendo che tra loro in passato c’è “stata intimità”. Dichiarazioni che non sono andate giù all’ex paparazzo, che sul suo profilo Instagram ha attaccato ...

