F1, Vasseur: “La Ferrari non è una macchina sbagliata”. E svela qual è stato l’errore in Bahrain (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’esordio stagionale è stato da incubo: la Ferrari ha cominciato il mondiale di F1 2023 nel peggiore dei modi. Da un lato il risultato, con Charles Leclerc che ha raccolto zero punti e Carlos Sainz nemmeno sul podio. Dall’altra le prestazioni, con una Red Bull nettamente più veloce e gli imbarazzanti problemi di affidabilità che hanno colpito il monegasco. Il rischio per la Rossa è vivere un altro anno di passione, di rincorsa, raccogliendo le briciole. Ma il nuovo team principal di Maranello, Frederic Vasseur, è ottimista e parlando alla testata tedesca Auto Motor und Sport ha spiegato le sue ragioni. “Non ho mai visto una vettura tenere il ritmo di un’altra nelle qualifiche e non essere in grado di correre la domenica”, ha sottolineato il successore di Mattia Binotto. Ecco quindi a suo parere qual è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’esordio stagionale èda incubo: laha cominciato il mondiale di F1 2023 nel peggiore dei modi. Da un lato il risultato, con Charles Leclerc che ha raccolto zero punti e Carlos Sainz nemmeno sul podio. Dall’altra le prestazioni, con una Red Bull nettamente più veloce e gli imbarazzanti problemi di affidabilità che hanno colpito il monegasco. Il rischio per la Rossa è vivere un altro anno di passione, di rincorsa, raccogliendo le briciole. Ma il nuovo team principal di Maranello, Frederic, è ottimista e parlando alla testata tedesca Auto Motor und Sport ha spiegato le sue ragioni. “Non ho mai visto una vettura tenere il ritmo di un’altra nelleifiche e non essere in grado di correre la domenica”, ha sottolineato il successore di Mattia Binotto. Ecco quindi a suo parereè ...

