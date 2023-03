F1, Mondiale 2023: dove vederlo in tv, telecronisti e programmi Sky (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ finalmente tutto pronto per vivere le emozioni del nuovo Mondiale di F1. La stagione 2023 apre i battenti dal Bahrain e ci terrà compagnia fino a fine novembre, quando si concluderà il campionato iridato dopo la bellezza di 23 gare: tutte trasmesse, anche quest’anno, da Sky Sport (che detiene i diritti fino al 2027), pertanto ecco il riepilogo su dove vederlo in tv, sui telecronisti e i talent che racconteranno gli appuntamenti e il riepilogo dei programmi e dei format da parte dell’emittente che detiene i diritti tv in esclusiva. Mondiale F1 2023, canale e dove vedere le gare Molte le conferme, a cominciare dal fatto che sarà il canale monotematico Sky Sport F1 (canale 207 del telecomando) a trasmettere tutti i weekend di gara, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ finalmente tutto pronto per vivere le emozioni del nuovodi F1. La stagioneapre i battenti dal Bahrain e ci terrà compagnia fino a fine novembre, quando si concluderà il campionato iridato dopo la bellezza di 23 gare: tutte trasmesse, anche quest’anno, da Sky Sport (che detiene i diritti fino al 2027), pertanto ecco il riepilogo suin tv, suie i talent che racconteranno gli appuntamenti e il riepilogo deie dei format da parte dell’emittente che detiene i diritti tv in esclusiva.F1, canale evedere le gare Molte le conferme, a cominciare dal fatto che sarà il canale monotematico Sky Sport F1 (canale 207 del telecomando) a trasmettere tutti i weekend di gara, ...

