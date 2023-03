F1 | la sequenza di errori umani in Ferrari prosegue e preoccupa | il caso “centralina” | ultimo della serie

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Nelle prossime ore sapremo come stanno le cose, ma la sensazione più che concreta è che inladisi prolunghi in maniera perpetua. Il GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1, non è sufficiente per stabilire se il progettoSF-23 sia un fallimento o meno, ma è emblematico per rappresentare un quadronte sulla base delle “imprecisioni”squadra. Il primo aspetto riguarda la messa a puntomacchina. Come confermato dallo stesso Team Principal, Frederic Vasseur, non esiste che una monoposto molto veloce sul giro secco poi in gara sparisca. Di conseguenza, la questione “degrado gomme” è stata giudicata da Vasseur come una grave mancanza in fatto di set-up. Sulla scia dell’errore, chiamiamola ...

GP del Bahrain della Formula 1 2023 da dimenticare per il pilota dell’Alpine Esteban Ocon che dopo una sequenza incredibile di errori costate ...Una serie di errori da suddividere tra pilota e team ha messo fuori dai giochi Esteban Ocon. 20' di penalità lo hanno costretto a sprofondare in fondo alla classifica e al ritiro preventivo per rispar ...