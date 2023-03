F1, la Ferrari di Leclerc fermata da un possibile problema di cablaggio (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’inizio del Mondiale 2023 non è stato certamente quello sperato per la Ferrari. Dai test fino al primo GP dell’anno, la Rossa ha riscontrato molti problemi ed è apparsa davvero indietro rispetto ad una Red Bull semplicemente dominante. Il tutto poi è sfociato nel ritiro al 39° giro in Bahrain di Charles Leclerc con il pilota monegasco che ha visto la sua vettura fermarsi improvvisamente e con essa spegnersi anche le possibilità di salire almeno sul podio. Un ritiro arrivato dopo la sostituzione prima della gara delle batteria, con anche poi il successivo cambio della centralina elettrica. Il tutto non ha portato ad alcun miglioramento, perchè come riporta Motorsport.com il problema per la Ferrari è andato nuovamente a riproporsi in gara, con una dispersione di corrente in un cablaggio che ha portato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’inizio del Mondiale 2023 non è stato certamente quello sperato per la. Dai test fino al primo GP dell’anno, la Rossa ha riscontrato molti problemi ed è apparsa davvero indietro rispetto ad una Red Bull semplicemente dominante. Il tutto poi è sfociato nel ritiro al 39° giro in Bahrain di Charlescon il pilota monegasco che ha visto la sua vettura fermarsi improvvisamente e con essa spegnersi anche le possibilità di salire almeno sul podio. Un ritiro arrivato dopo la sostituzione prima della gara delle batteria, con anche poi il successivo cambio della centralina elettrica. Il tutto non ha portato ad alcun miglioramento, perchè come riporta Motorsport.com ilper laè andato nuovamente a riproporsi in gara, con una dispersione di corrente in unche ha portato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteaSharl : RT @danielesparisci: Ferrari, Domenicali: «Lavorare a testa bassa e Leclerc adesso deve essere un leader» - FormulaPassion : #F1: #Domenicali ha commentato così l'inizio di stagione della #Ferrari nel #BahrainGP - pancio27 : Forse perché oramai ho 38 anni di officina, ma come ho visto, ammutolirsi la SF-23 di #Leclerc, ho subito capito ch… - MartinaC1203 : RT @charles_lefast: contate che noi battiamo le palpebre in 3/4 decimi. il record fino a domenica è stato quello di Bottas in Austria (20… - freeansiaa : RT @gibzayn: i meccanici Ferrari mentre preparavano la macchina a leclerc prima della qualifica #BahrainGP -