F1, il segreto della RB19: Adrian Newey ha colpito ancora… (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una domanda ricorrente: che cosa Adrian Newey si sarà inventato questa volta? Un quesito che quasi annoia, ma reso evergreen per quanto accade in pista da diverso tempo e anche l’inizio del Mondiale 2023 di F1 non è un’eccezione. Alla prova dei fatti, c’era grande curiosità sulla nuova Red Bull, nata dalla mente geniale dell’ingegnere britannico, e a prima vista non ci sono riscontrate evoluzioni così importanti, ma alla fine della fiera la genialata di Newey c’è… Del resto parliamo di un progettista capace di vincere 11 titoli mondiali piloti (3 Williams nel 1992-1993-1996 – 2 con McLaren nel 1998-1999 – 6 con la Red Bull tra il 2010 e il 2013 e tra il 2021 e il 2022) e 10 costruttori (4 con la Williams nel 1992-1993-1994-1996 – 1 con la McLaren 1998 – 5 con la Red bull dal 2010 al 2013 e nel 2022). Numeri ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una domanda ricorrente: che cosasi sarà inventato questa volta? Un quesito che quasi annoia, ma reso evergreen per quanto accade in pista da diverso tempo e anche l’inizio del Mondiale 2023 di F1 non è un’eccezione. Alla prova dei fatti, c’era grande curiosità sulla nuova Red Bull, nata dalla mente geniale dell’ingegnere britannico, e a prima vista non ci sono riscontrate evoluzioni così importanti, ma alla finefiera la genialata dic’è… Del resto parliamo di un progettista capace di vincere 11 titoli mondiali piloti (3 Williams nel 1992-1993-1996 – 2 con McLaren nel 1998-1999 – 6 con la Red Bull tra il 2010 e il 2013 e tra il 2021 e il 2022) e 10 costruttori (4 con la Williams nel 1992-1993-1994-1996 – 1 con la McLaren 1998 – 5 con la Red bull dal 2010 al 2013 e nel 2022). Numeri ...

