F1 | Aston Martin più veloce della Ferrari | ecco perché

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Nel primo Gran Premio di F1 la vera rivelazione è stata l’che è andata ben oltre le aspettative più rosee. Scopriamo insiemetale casa automobilistica riesce ad essere più. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM È l’anno di Max Verstappen, come da diverse stagioni a questa parte. Segnaliamo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OganneFreddy : RT @WorldWideCarsTM: Aston Martin DBS Superleggera ?? - PieroLadisa : #Vasseur ha dichiarato che la #Ferrari è più vicina a Red Bull che Aston Martin, anche se il quadro emerso A Sakhir… - oarcu_lodit : @LibertiEnzo @Saetta_McQueen Fatto sta che RedBull e Aston Martin, le uniche due che corrono un secondo a giro più… - ansiaferrarista : stand pieno di fan di alonso. ci sarà aston martin ovunque - gabambrosini : @PieroLadisa Dove sarebbe l'umiliazione? Semplicemente hanno lavorato meglio degli altri, se metti in pista un cato… -

... rispetto al 2022 a recitare a sorpresa un ruolo da protagonista c'è stata la, terza al traguardo con al volante Fernando Alonso. Le Mercedes W14 sono arrivate quinta con Hamilton e ...Stavolta la scelta di Nando sembra essere quella giusta e con lail pilota iberico può fare davvero belle cose: magari non vincere un mondiale, la Red Bull sembra di un altro pianeta, ma ...... precisando come scuderia anglo - tedesca sia stata letteralmente 'umiliata' non solo dalla Red Bull, ma anche da un team cliente come. Una situazione abbastanza grave, inattesa dopo il ...

Il team principal della Scuderia ha fatto il punto dopo il GP del Bahrain. Il weekend deludente della rossa porta il manager francese a fare una cruda analisi della situazione: 'Il progetto della SF-2 ...A soli 15 giorni dall’incidente in cui ha riportato fratture ai polsi, alle mani e al piede destro e 12 giorni dopo un’operazione ...