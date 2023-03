'Evitata una strage', la manovra disperata dei piloti morti nello schianto di Guidonia (Di mercoledì 8 marzo 2023) - Uno dei due piloti dell'Aeronautica militare ha diretto il suo velivolo verso la strada evitando di precipitare sulle case. Ancora poco chiare le ragioni ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 marzo 2023) - Uno dei duedell'Aeronautica militare ha diretto il suo velivolo verso la strada evitando di precipitare sulle case. Ancora poco chiare le ragioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Dopo qualche giorno e molte ricostruzioni, un fatto sembra drammaticamente chiaro: quella di #Crotone non è una tra… - liviofiorillo : RT @TgLa7: Uno dei due piloti dell'Aeronautica militare ha diretto il suo velivolo verso la strada evitando di precipitare sulle case. Anco… - TgLa7 : Uno dei due piloti dell'Aeronautica militare ha diretto il suo velivolo verso la strada evitando di precipitare sul… - albertocaldana : RT @NFratoianni: Quella di #Cutro è una strage che poteva essere evitata. #Piantedosi ci dice che ora i sopravvissuti andranno in albergo,… - Sinistra_Ita_MB : RT @NFratoianni: Quella di #Cutro è una strage che poteva essere evitata. #Piantedosi ci dice che ora i sopravvissuti andranno in albergo,… -