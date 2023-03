Europei indoor atletica, Italia vince la classifica a squadre: è la prima volta per gli azzurri (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar — La nazionale di atletica leggera convince agli Europei indoor di Istanbul vincendo la classifica a squadre, trascinata dalla doppietta Ceccarelli-Jacobs sui 60m e da tanti altri protagonisti. Europei indoor atletica, Italia trionfa nella classifica a squadre Italia 84, Gran Bretagna 72.5, Olanda 69. Questa è la classifica a squadre degli Europei di atletica indoor (al coperto) svolti lo scorso fine settimana ad Instanbul. La nazionale azzurra, che per troppo tempo non ha brillato come squadra, ma da cui erano emerse “solo” prestazioni individuali (Jacobs ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar — La nazionale dileggera conaglidi Istanbulndo la, trascinata dalla doppietta Ceccarelli-Jacobs sui 60m e da tanti altri protagonisti.trionfa nella84, Gran Bretagna 72.5, Olanda 69. Questa è ladeglidi(al coperto) svolti lo scorso fine settimana ad Instanbul. La nazionale azzurra, che per troppo tempo non ha brillato come squadra, ma da cui erano emerse “solo” prestazioni individuali (Jacobs ...

