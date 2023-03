Europa League | per Roma e Juve esordio in casa da sfruttare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Verso l'andata di Europa League ?? - OptaPaolo : 3 - Pedro è il primo giocatore capace di segnare in una fase ad eliminazione diretta sia in Champions League, in Eu… - Gazzetta_it : Stregò #Maldini, ora segna alla Theo: l'ex milanista #Kerkez, il terzino che ha steso la Lazio - tuttosport : ?? LE SCELTE ??? #Juventus-#Friburgo, la probabile formazione di #Allegri: i dubbi sul modulo - firegold763 : RT @rabiotmachia: Dato che nei citati c’è qualsiasi opinione e il suo opposto E che Il 90% delle mie unpopular sono ormai diventate vange… -

Domani alle 21 la Juve sfida il Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di. Le ultime dalla Continassa dal nostro Giovanni ...È tutto pronto per la sfida d'andata degli ottavi ditra Roma e Real Sociedad . I giallorossi, carichi dall'importante vittoria in campionato contro la Juve, voglio fare bene davanti ai propri tifosi contro una delle squadre ...Dopo la sfida dell'Olimpico, Roma e Juventus si tuffano negli ottavi di. I capitolini, forti del successo confortante sui bianconeri, ospitano la Real Sociedad, quarta in classifica nella Liga, mentre per gli juventini se la vedranno con il Friburgo, ...

Verso l'Europa League: qui si fa la Juve anti-Friburgo! Le ultime su Pogba Tuttosport

Allenamento di rifinitura per la Juventus in vista dell'andata degli ottavi di Europa League, domani sera, all'Allianz Stadium, contro il Friburgo.Il tecnico dei bianconeri sembra intenzionato ad affidarsi alla soluzione più prudente (3-5-1-1), con un solo altro attaccante in appoggio a Vlahovic ma il rilancio del tris d’assi non è escluso: ecco ...