Europa League, l’aggressione a Dmitrovic costa cara al tifoso del PSV: 2 mesi di carcere per lui (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo circa 15 giorni dalla partita di ritorno fra PSV e Siviglia, il tifoso che era sceso in campo per aggredire il portiere ospite è stato già condannato. L’evento è stato subito preso in considerazione dal tribunale olandese che, una volta aver intercettato il soggetto, ha subito proceduto a condannare il reo. Dagli accertamenti è emerso, inoltre che l’uomo aveva già condanne per due precedenti reati sempre attinenti al calcio. L’evento di giovedì 23 febbraio che aveva fatto rischiare a Dmitrov un pugno in faccia ha subito messo in modo la giurisprudenza olandese che nel giro di una settimana ha subito condannato l’aggressore. Nel corso della partita, nel finale, il tifoso era riuscito ad arrivare in campo e per poco era riuscito anche a sferrare un pugno al portiere del Siviglia che, attento, è riuscito a schivarlo e a bloccare l’aggressore poi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo circa 15 giorni dalla partita di ritorno fra PSV e Siviglia, ilche era sceso in campo per aggredire il portiere ospite è stato già condannato. L’evento è stato subito preso in considerazione dal tribunale olandese che, una volta aver intercettato il soggetto, ha subito proceduto a condannare il reo. Dagli accertamenti è emerso, inoltre che l’uomo aveva già condanne per due precedenti reati sempre attinenti al calcio. L’evento di giovedì 23 febbraio che aveva fatto rischiare a Dmitrov un pugno in faccia ha subito messo in modo la giurisprudenza olandese che nel giro di una settimana ha subito condannato l’aggressore. Nel corso della partita, nel finale, ilera riuscito ad arrivare in campo e per poco era riuscito anche a sferrare un pugno al portiere del Siviglia che, attento, è riuscito a schivarlo e a bloccare l’aggressore poi ...

