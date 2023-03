Europa League, Juve-Friburgo: Allegri punta su Di Maria (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “Dobbiamo tornare a vincere in casa in Europa perché quest’anno l’abbiamo fatto solo contro il Maccabi. Dobbiamo cercare di mettere le basi per il passaggio del turno”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League. I bianconeri ospitano il Friburgo. “Devo ancora decidere la formazione -aggiunge Allegri-. Devo anche valutare la gara di domenica, che sarà molto importante per noi e dove non avremo Kean che è squalificato. Da giovedì a domenica dovrà cercare di gestire al meglio gli attaccanti perché i due incontri sono molto ravvicinati”. Capitolo formazione: si punta su Di Maria. “Angel è un giocatore straordinario, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “Dobbiamo tornare a vincere in casa inperché quest’anno l’abbiamo fatto solo contro il Maccabi. Dobbiamo cercare di mettere le basi per il passaggio del turno”. Così l’allenatore dellantus Massimiliano, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di. I bianconeri ospitano il. “Devo ancora decidere la formazione -aggiunge-. Devo anche valutare la gara di domenica, che sarà molto importante per noi e dove non avremo Kean che è squalificato. Da giovedì a domenica dovrà cercare di gestire al meglio gli attaccanti perché i due incontri sono molto ravvicinati”. Capitolo formazione: sisu Di. “Angel è un giocatore straordinario, ...

