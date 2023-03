“Europa League: Come Vlahovic potrà sbloccarsi e aiutare la Fiorentina a raggiungere l’obiettivo principale” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kostic: “Friburgo solidissimo, ma vincere l’Europa League è il nostro obiettivo principale” Oh la la! Quadrifoglio, è tempo di Europa League e l’urlo di battaglia risuona nello stadio! Il nostro amore per il calcio è immenso e il grande protagonista delle cronache odierna è niente meno che Filip Kostic, il talentuoso calciatore della Juventus. Il signore del pallone ha sfoggiato tutta la sua classe nella conferenza stampa pre- Juventus-Friburgo, andata degli ottavi di finale di Europa League. “Se c’è qualcuno che sa Come affrontare l’avversario complicato che è il Friburgo in Bundesliga, quello sono io. Sono tostissimi, solidissimi e super compatti”, ha dichiarato il campione con determinazione, pronto a sfidare questo avversario a suon di colpi di ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kostic: “Friburgo solidissimo, ma vincere l’è il nostro obiettivo” Oh la la! Quadrifoglio, è tempo die l’urlo di battaglia risuona nello stadio! Il nostro amore per il calcio è immenso e il grande protagonista delle cronache odierna è niente meno che Filip Kostic, il talentuoso calciatore della Juventus. Il signore del pallone ha sfoggiato tutta la sua classe nella conferenza stampa pre- Juventus-Friburgo, andata degli ottavi di finale di. “Se c’è qualcuno che saaffrontare l’avversario complicato che è il Friburgo in Bundesliga, quello sono io. Sono tostissimi, solidissimi e super compatti”, ha dichiarato il campione con determinazione, pronto a sfidare questo avversario a suon di colpi di ...

