Europa e Conference: dove vedere Juve, Roma e Fiorentina (Di mercoledì 8 marzo 2023) Quattro italiane alla caccia dei quarti delle coppe europee. Dopo l’occasione sprecata dalla Lazio nell’andata di Conference, per la sconfitta per 2 a 1 all’Olimpico contro l’AZ Alkmaar, giovedì toccherà alla Fiorentina tenere alto il nome delle italiane nella competizione, mentre Juventus e Roma saranno impegnate in Europa League. I Viola di Vincenzo Italiano ospiteranno in casa i turchi del Sivasspor, i bianconeri i tedeschi del Friburgo e i giallorossi gli spagnoli della Real Sociedad. Ecco come vedere le partite in TV e in streaming. Europa e Conference: le partite delle italiane Con i 15 punti di penalizzazione in campionato i Bianconeri puntano tutto sull’Europa League non solo per cercare di portare a casa un trofeo continentale ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 8 marzo 2023) Quattro italiane alla caccia dei quarti delle coppe europee. Dopo l’occasione sprecata dalla Lazio nell’andata di, per la sconfitta per 2 a 1 all’Olimpico contro l’AZ Alkmaar, giovedì toccherà allatenere alto il nome delle italiane nella competizione, mentrentus esaranno impegnate inLeague. I Viola di Vincenzo Italiano ospiteranno in casa i turchi del Sivasspor, i bianconeri i tedeschi del Friburgo e i giallorossi gli spagnoli della Real Sociedad. Ecco comele partite in TV e in streaming.: le partite delle italiane Con i 15 punti di penalizzazione in campionato i Bianconeri puntano tutto sull’League non solo per cercare di portare a casa un trofeo continentale ...

