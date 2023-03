Eurolega basket | ventisettesima giornata | programma e diretta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 marzo 2023) La ventiseiesima tornata della prima coppa europea per importanza della pallacanestro ha archiviato l’ultimo turno venerdì, ma i riflettori sono già accesi per dare vita alla prossima manche dell’diche manderà in campo ladel torneo più prestigioso del Vecchio Continente. Il martedì appena passato ha visto protagoniste, anche, le nostre formazioni italiane con le sfide disputate da Virtus Bologna e Olimpia Milano. Sono poche, in realtà, le dispute che si alterneranno in questo mercoledì insolito: ecco tutto quello che c’è da sapere con ile latv.: ecco tutto quello che c’è da sapere Photo by Sportface.itDessert ...