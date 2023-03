EuroBasket Femminile 2023 | l’Italia inserita nel Girone B con il Belgio

(Di mercoledì 8 marzo 2023), Repubblica Ceca e Israele: saranno queste le avversarie della Nazionale italiana nella prima fase dell’Women, che si giocherà in Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno. Gironi a Lubiana e Tel Aviv, fase finale a partire dai Quarti tutta nella capitale slovena. Le Azzurre sono state inserite nelB, che si giocherà a Tel Aviv, e scenderanno in campo all’esordio contro la Repubblica Ceca (15 giugno), poi Israele (il 16 giugno), e infine il 18 giugno contro il. L’eventuale spareggio tra seconde e terze classificate, la squadra di Lino Lardo lo giocherebbe a Tel Aviv con una tra Spagna, Grecia, Montenegro e Lettonia (avversarie dalA). Quanto alla formula dell’Women, le prime classificate dei quattro gruppi accedono ai ...

il cammino dell'Italbasket verso le Olimpiadi di Parigi. Il sorteggio di Lubiana per gli ... il Torneo Preolimpico sarebbe riservato solo alle prime cinque classificate dell'Women ...Saranno Belgio, Repubblica Ceca e Israele le avversarie dell'Italbasket ad Eurobasket 2023, che si giocherà in Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno. Le azzurre allenate dal ct Lino Lardo disputeranno la fase a gironi in quel di Tel Aviv, esordendo il 15 ... FIBA ha ufficializzato oggi le fasce di merito che determineranno i gironi dell'Women ... Le fasce di merito seguono il Ranking FIBA comunicato da FIBA venerdì scorso al termine dei ...

Belgio, Repubblica Ceca e Israele: saranno queste le avversarie della Nazionale nella prima fase dell'EuroBasket Women 2023, che si giocherà in Slovenia e Israele dal 15 al 25 ...