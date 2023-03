Estradata in Italia una delle leader della mafia nigeriana: ecco chi è Jeff Joy (Di mercoledì 8 marzo 2023) Jeff Joy è una donna 48enne nigeriana ed era tra i 100 latitanti più ricercate al mondo. L'arrivo e l'arresto all'aeroporto di Ciampino, dopo la richiesta d'estradizione, ha posto fine alla lunga ... Leggi su globalist (Di mercoledì 8 marzo 2023)Joy è una donna 48enneed era tra i 100 latitanti più ricercate al mondo. L'arrivo e l'arresto all'aeroporto di Ciampino, dopo la richiesta d'estradizione, ha posto fine alla lunga ...

