Esplode una caldaia, danneggiata una palazzina a Roma (Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - Esplosione di una caldaia condominiale ieri alle 21 in via della Lega Lombarda, nei pressi di piazza Bologna, a Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Nessuna persona è rimasta ferita, ma 11 famiglie sono state evacuate dai vigili del fuoco. In seguito all'accaduto sono rimasti danneggiati i tramezzi, le porte circostanti il locale caldaia e i ponteggi esterni. L'edificio era in via di ristrutturazione. Il locale caldaia, posto in prossimità del sottoscala, è stato dichiarato inagibile. Leggi su agi (Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - Esplosione di unacondominiale ieri alle 21 in via della Lega Lombarda, nei pressi di piazza Bologna, a. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Nessuna persona è rimasta ferita, ma 11 famiglie sono state evacuate dai vigili del fuoco. In seguito all'accaduto sono rimasti danneggiati i tramezzi, le porte circostanti il localee i ponteggi esterni. L'edificio era in via di ristrutturazione. Il locale, posto in prossimità del sottoscala, è stato dichiarato inagibile.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Le Istituzioni non dicono una sola parola di condanna per chi ha ucciso il lupo. indifferenza? Compiacenza? ENPA ch… - sulsitodisimone : Esplode una caldaia, danneggiata una palazzina a Roma - CorriereCitta : Roma, esplode caldaia condominiale, terrore in una palazzina - Patrizi82836898 : RT @MangelaVilo: Una vittima di bullismo del @GrandeFratello dalla parte di un'altra vittima del bullismo socialeche prosegue da mesi. La d… - operafuturabot : L'eco infinita che fa un bacio quando esplode in una vita vuota, sembra meravigliosa -