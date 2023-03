Errori sul Covid, bufera su Pd e M5S: indagati gli ex ministri Speranza, Grillo e Lorenzin (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le indagini avanzano, il cerchio si stringe e le responsabilità politiche sulla gestione dell’emergenza Covid finiscono nel mirino dei giudici, che individuano negli ex ministri della Salute, anche quelli precedenti all’esplosione del coronavirus nel mondo, i possibili responsabili di Errori che potrebbero aver contribuito alla strage originata dalla pandemia dilagante. Il ministro della Salute Roberto Speranza, all’epoca di Articolo 1, oggi nel Pd, e i suoi predecessori Giulia Grillo (M5S) e Beatrice Lorenzin (Pd) sono infatti indagati per omissione in atti d’ufficio in uno stralcio romano dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione del Covid nella provincia più colpita dal virus. In particolare, sono indicati come “responsabili ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le indagini avanzano, il cerchio si stringe e le responsabilità politiche sulla gestione dell’emergenzafiniscono nel mirino dei giudici, che individuano negli exdella Salute, anche quelli precedenti all’esplosione del coronavirus nel mondo, i possibili responsabili diche potrebbero aver contribuito alla strage originata dalla pandemia dilagante. Il ministro della Salute Roberto, all’epoca di Articolo 1, oggi nel Pd, e i suoi predecessori Giulia(M5S) e Beatrice(Pd) sono infattiper omissione in atti d’ufficio in uno stralcio romano dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione delnella provincia più colpita dal virus. In particolare, sono indicati come “responsabili ...

