Eros Ramazzotti presenta sui social la nuova fidanzata | chi è?

Dopo numerosi scoop e altrettanti gossip Eros Ramazzotti nelle ultime ore ha deciso di uscire finalmente allo scoperto. il cantante romano ha, infatti, condiviso attraverso una Instagram Story uno scatto in cui si mostra con la sua nuova fiamma. E, come c'era d'aspettarsi, a seguito della pubblicazione il web si è immediatamente scatenato alla ricerca … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

