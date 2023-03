(Di mercoledì 8 marzo 2023) Gli inguaribili romantici, vedendolo riapparire accanto a Michelle Hunziker nello show di lei, Michelle Impossible, hanno commentato sui social “quanto sarebbe bello se tornassero insieme”. Ma è chiaro che trae la conduttrice c’è un rapporto molto bello, fatto di affetto e stima e di condivisione: i due stanno per diventare nonni. Aurora aspetta infatti un maschietto che nascerà a breve. E poi, c’è una novità:, 59 anni, è innamorato. Di chi? Di una donna misteriosa con la quale si ègrafato per poi postare lo scatto su Instagram e scrivere “augurimio”. Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli e l’unione ritrovata con Hunziker, il cantautore sembra aver trovato posto anche per un. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Eros Ramazzotti ha un nuovo amore: la foto con la fidanzata - infoitcultura : Eros Ramazzotti pubblica la foto di un bacio con la nuova fidanzata - DonnaGlamour : Giulia Accardi, chi è la modella curvy fidanzata con Eros Ramazzotti - infoitcultura : Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata? Un bacio galeotto scatena il gossip - Renato65497671 : Per voi Donne esseri STUPENDI Amica Donna Domani Eros Ramazzotti - YouTube -

Un ribasso dal punto di vista degli ascolti per la showgirl che non ha potuto contare sull'effetto sorpresa e sulla presenza dell'ex marito. Ora è attesa al varco: riuscirà a ...e la donna del mistero: 'Ecco chi è la nuova fidanzata' 'Auroraha partorito, si chiamajunior'. E lei commenta così Alessia Marcuzzi di nuovo fidanzata La ...Di Karola Sicali - 08/03/2023 Pare proprio cheabbia di nuovo ritrovato l'amore, ma non a fianco di Michelle Hunziker. Chi è la donna del mistero che ha fatto perdere la testa al cantante In una delle sue canzoni più famose,...

Il cantante decide di uscire allo scoperto con la donna che gli fa battere il cuore Il 59enne in una recente intervista aveva detto a proposito degli affari di cuore: “Qualcosa di… Leggi ...L'artista sfrutterà questi giorni di stop dal Battito Infinito World Tour per fare delle “cure alle corde vocali” ...