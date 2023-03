Eros Ramazzotti e la donna del mistero: «Ecco chi è la nuova fidanzata» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Eros Ramazzotti è uscito allo scoperto rivelando al suo pubblico di essere impegnato sentimentalmente. Con una Instagram story il cantautore ha condiviso una foto in cui si scambia un... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 marzo 2023)è uscito allo scoperto rivelando al suo pubblico di essere impegnato sentimentalmente. Con una Instagram story il cantautore ha condiviso una foto in cui si scambia un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Eros Ramazzotti e la donna del mistero: «Ecco chi è la nuova fidanzata» - paoloangeloRF : Ramazzotti innamorato: la foto social con la nuova (misteriosa) fidanzata - fantasminouibu : Semplicemente Auguri e come dice Eros Ramazzotti in una sua canzone 'grazie di esistere' - fantasminouibu : Semplicemente Auguri e come dice Eros Ramazzotti in una sua canzone 'grazie di esistere' - fantasminouibu : Semplicemente Auguri e come dice Eros Ramazzotti in una sua canzone 'grazie di esistere' -