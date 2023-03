Eros Ramazzotti ancora innamorato: la foto social con la nuova fidanzata. Ecco chi è (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Auguri amore mio”. Eros Ramazzotti ha presentato così la sua nuova fiamma: un messaggio inequivocabile scritto dal cantante romano nelle storie Instagram, in cui ha condiviso una foto di loro due mentre si baciano. Rimane però il mistero sull’identità della nuova fidanzata, di cui il cantante aveva già parlato in un’intervista. Nella storia non non ci sono tag o altri indizi per risalire al nome della donna che ha fatto di nuovo battere il cuore di Eros. Secondo i rumour citati da Oggi, si potrebbe trattare della modella Giulia Accardi, con cui Eros era già stato fotografato qualche tempo fa. Nella foto, fanno notare i fan, mancherebbe però la croce che la 30enne si è fatta tatuare sotto l’orecchio destro. Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Auguri amore mio”.ha presentato così la suafiamma: un messaggio inequivocabile scritto dal cantante romano nelle storie Instagram, in cui ha condiviso unadi loro due mentre si baciano. Rimane però il mistero sull’identità della, di cui il cantante aveva già parlato in un’intervista. Nella storia non non ci sono tag o altri indizi per risalire al nome della donna che ha fatto di nuovo battere il cuore di. Secondo i rumour citati da Oggi, si potrebbe trattare della modella Giulia Accardi, con cuiera già statografato qualche tempo fa. Nella, fanno notare i fan, mancherebbe però la croce che la 30enne si è fatta tatuare sotto l’orecchio destro.

