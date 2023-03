Ergastolo ostativo: ricorso Pezzino, Cassazione rinvia a Sorveglianza L'Aquila per nuovo giudizio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - La Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata rinviando per un nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila dopo il ricorso presentato dalla difesa di Salvatore Pezzino, 61enne, condannato per mafia e omicidio, che ha già scontato più di trent'anni anni di carcere in regime ostativo, cioè senza alcun beneficio perché non ha mai collaborato. La decisione e' arrivata dopo l'udienza in camera di consiglio in Cassazione, in seguito alla restituzione degli atti da parte della Corte Costituzionale, sul caso dell'Ergastolo ostativo alla luce delle nuove norme del governo Meloni varate con il dl del 31 ottobre. La difesa, con l'avvocato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Laha annullato con rinvio l'ordinanza impugnatando per unal Tribunale didell'dopo ilpresentato dalla difesa di Salvatore, 61enne, condannato per mafia e omicidio, che ha già scontato più di trent'anni anni di carcere in regime, cioè senza alcun beneficio perché non ha mai collaborato. La decisione e' arrivata dopo l'udienza in camera di consiglio in, in seguito alla restituzione degli atti da parte della Corte Costituzionale, sul caso dell'alla luce delle nuove norme del governo Meloni varate con il dl del 31 ottobre. La difesa, con l'avvocato ...

Ergastolo ostativo, oggi udienza della Cassazione: attesa per la decisione

La Cassazione si esprime sull'ergastolo ostativo. Oggi si svolge l'udienza della Prima sezione penale in cui si affronta il caso di Salvatore Pezzino, da 30 anni in carcere senza mai uscire perché non ha collaborato con la giustizia.

Caso Cospito: un confronto facile, facile

Confrontiamo i diversi destini: al primo, 22 anni di galera; al secondo ergastolo ostativo (41 bis); una quasi morte. La Giustizia penale ha da essere retributiva, cioè aritmetica, cioè...

Il Pd non ha l'egemonia sulla cultura dell'antimafia

Così, sui temi più complessi della giustizia penale e della sicurezza, dal 41 bis all'ergastolo ostativo, dalle confische all'amministrazione dei beni sequestrati e all'impiego dell'esercito, non è...