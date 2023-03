Ergastolo ostativo, la Cassazione rimanda gli atti al tribunale di Sorveglianza: “Valuti se mafioso che non collabora può essere liberato” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il tribunale di Sorveglianza deve valutare se un detenuto condannato all’Ergastolo per reati di mafia può essere liberato anche se non ha mai collaborato con la giustizia, alla luce della nuova norma varata dal governo nei mesi scorsi. È questo il senso della decisione della Cassazione, che ha ordinato un nuovo giudizio al tribunale di Sorveglianza dell’Aquila dopo il ricorso presentato dalla difesa di Salvatore Pezzino, 61 anni, condannato per mafia e omicidio. Pezzino ha già scontato più di trent’anni anni di carcere in regime ostativo, cioè senza alcun beneficio perché non ha mai collaborato. Dopo l’udienza in camera di consiglio la Suprema corte ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ildideve valutare se un detenuto condannato all’per reati di mafia puòanche se non ha maito con la giustizia, alla luce della nuova norma varata dal governo nei mesi scorsi. È questo il senso della decisione della, che ha ordinato un nuovo giudizio aldidell’Aquila dopo il ricorso presentato dalla difesa di Salvatore Pezzino, 61 anni, condannato per mafia e omicidio. Pezzino ha già scontato più di trent’anni anni di carcere in regime, cioè senza alcun beneficio perché non ha maito. Dopo l’udienza in camera di consiglio la Suprema corte ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata, in ...

