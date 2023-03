Enrico Lucherini | curiosità e vita privata del famoso ufficio stampa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 marzo 2023), decano degli ufficidel nostro paese sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” , nello spazio dedicato al ricordo di Anna Magnani insieme a Laura Delli Colli e Patrizia Carrano autrice del libro “Tutto su Anna – la spettacolaredella Magnani” Nato a Roma nel 1932,si forma presso i gesuiti, dove ottiene la maturità scientifica, per poi frequentare il corso di laurea in Medicina e Chirurgia che abbandonerà dopo due anni, per dedicarsi alla recitazione iscrivendosi all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica. La carriera di attore però non gli si addiceva come lo stesso ha raccontato: “Ero un cane che abbaiava, Ero tremendo. Ma recitai per due anni, forse perché ero simpatico, forse perché doveva andare così, chissà”...