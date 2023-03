(Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos/Labitalia) -, leader nella digitalizzazione dei processi, comunica di averunverificatosi aidi, azienda alla qualeoffre servizi relativi ad alcune attività di gestione dell'infrastruttura tecnologica. L', che non ha interessato in alcun modo il perimetro, è stato determinato da un uso illecito da parte degli attaccanti di una credenziale di accesso in uso a. L'evento è stato immediatamente contenuto e ha interessato esclusivamente il perimetro di, opportunamente segregato.specifica altresì che, a seguito dell'identificazione dell'evento, ha attivato ...

Engineering, gestito attacco hacker ai danni di Exprivia Adnkronos

