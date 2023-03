Empoli | gli occhi degli altri club di Serie A su Zanetti

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Sassuolo, Udinese e Torino: ecco le squadre che hanno messo nel mirino Paoloe che spaventano l’Paolosta guidando l’ad una salvezza sempre più vicina e moltiinA stanno pensando a lui come prossima guida nel futuro. Secondo quanto riportato da La Nazione, il tecnico piace al Sassuolo, Torino e Udinese. Per i neroverdi e granata si tratta di tutelarsi in caso di addio in estate di Juric e Dionisi. I friulani invece potrebbero decidere di giocare in anticipo: la panchina di Sottil traballa e in caso di sconfitta proprio con i toscani, potrebbe esserci l’esonero del tecnico piemontese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, piace a Sassuolo, Udinese e Torino. I neroverdi, in particolare, pensano al tecnico con serietà se dovesse lasciare Dionisi a fine stagione.