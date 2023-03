Emergenza cinghiali | la Cia invoca l' intervento dell' esercito

(Di mercoledì 8 marzo 2023) "Chiediamo che i problemi straordinari, come il proliferarea fauna selvatica ormai palesemente fuori controllo, siano affrontati con strumenti straordinari, perché fino ad ora quelli ordinari non ...

Chiediamo al nuovo commissario nazionale per l'emergenza della peste suina di disporre l'uso dell'esercito per il contenimento dei cinghiali in Piemonte e Liguria". Cosi il presidente regionale di Coldiretti.

ROMA - 'E' già in corso la predisposizione del Piano straordinario quinquennale, per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, da realizzarsi mediante abbattimento e cattura anche nelle ...

Emergenza cinghiali: “Intervenga l’esercito” Il Torinese

“Chiediamo che i problemi straordinari, come il proliferare della fauna selvatica ormai palesemente fuori controllo, siano affrontati con strumenti straordinari, perché fino ad ora quelli ordinari non ...Lavoro di squadra con azioni serrate, controlli a tappeto e verifiche costanti. Piena implementazione dei Piani regionali di interventi urgenti. E poi investimenti nella biosicurezza per difendere le ...